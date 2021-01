Mercato Milan – Simakan può arrivare in estate: la strategia rossonera

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Con l’arrivo di Fikayo Tomori a gennaio, non si esclude il possibile arrivo di Mohamed Simakan in estate. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ questa mattina, infatti, le strade dei due difensori centrali potrebbero andare di pari passo. Il Milan a fine stagione perderà Musacchio e negli scorsi giorni ha lasciato andare Duarte. Dunque, rinnoverà parecchio il proprio reparto difensivo. Non è da escludere, quindi, che il centrale classe 2000 dello Strasburgo possa tornare prepotentemente in orbita Milan nei prossimi mesi, sia che Tomori venga riscattato o, a maggior ragione, nel caso in cui l’anglo-canadese faccia ritorno al Chelsea.

