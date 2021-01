Milan-Atalanta, Di Stefano: “Mandzukic e Tomori in panchina”

MILAN NEWS – Domani pomeriggio si giocherà Milan-Atalanta, 19^ giornata del campionato di Serie A. Match che chiude, quindi, il girone d’andata. Stefano Pioli ritrova alcuni giocatori, come Theo, che era falso positivo, ma anche Ante Rebic e Rade Krunic, che si sono negativizzati. Arriva oggi invece Fikayo Tomori. Da Milanello ha fatto il punto Peppe Di Stefano per Sky: “Tomori domani sarà in panchina, atterrerà tra poco. Il contratto è già stato depositato e nel pomeriggio svolgerà l’indoneità sportiva. Domani mancheranno cinque giocatori: Bennacer, Gabbia, Romagnoli, Saelemaekers e Calhanoglu. Ci sarà Mandzukic tra i convocati e con molta probabilità anche Tomori. L’allenamento questa mattina c’è stato. Si va verso la conferma della squadra di settimana scorsa con qualche modifica: fuori Dalot, dentro Theo e Leao al posto di Hauge. Per il resto, solita formazione. La squadra si ritrova domattina in vista della gara contro l’Atalanta”.

