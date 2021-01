[tps_title]

MERCATO MILAN TOMORI [/tps_title]

Mercato Milan – E’ il giorno di Tomori: e Pioli lo vuole contro l’Atalanta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Fikayo Tomori sarà nella giornata di oggi un nuovo calciatore del Milan. Dopo un tira e molla tra la società rossonera e il Chelsea, alla fine è stata trovata l’intesa definitiva sulla cifra che il il club di via Aldo Rossi dovrà versare nel caso volesse riscattare il centrale anglo-canadese al termine dei 6 mesi di prestito. Sul milione di prestito oneroso, infatti, non ci sono mai stati dubbi tra le parti, mentre sulla cifra del riscatto sì.

I Blues hanno sempre chiesto 30 milioni, mentre il Milan una cifra più bassa. Alla fine – scrive questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’ – l’accordo si sarebbe trovato intorno ai 25 milioni, anche se dall’Inghilterra scrivono 25 milioni di sterline che al cambio sono circa 28 milioni di euro. Cambia poco, se il Milan sarà convinto nel riscattare il 23enne del Chelsea dovrà in ogni caso sborsare una bella cifra. L’infortunio di Simakan ha fornito un bel assist al classe 1997 cresciuto e sbocciato nel Derby County assieme al tecnico Franck Lampard.

E non è detto che il futuro suo e del francese non possa nuovamente incrociarsi. Il centrale dello Strasburgo, che non ha ancora chiuso col Lipsia, potrebbe tornare prepotentemente in orbita Milan nel caso in cui i rossoneri non riscatteranno Tomori a fine stagione. Non va dimenticato che il club rossonero a fine campionato perderà Musacchio – scadenza di contratto – e ha già fatto partire Duarte negli scorsi giorni. Dunque, serve rinnovamento.

Le tante panchine di questa stagione hanno spinto Tomori a cercarsi una chance lontano da Londra e il Milan ad oggi è stata certamente la scelta migliore per lui. Pioli lo vorrebbe già a disposizione per il match di domani contro l’Atalanta e sarà quindi corsa contro il tempo oggi per le visite mediche di rito. La burocrazia dovuta alla Brexit ha rallentato l’operazione, ma ora i rossoneri spingono sull’acceleratore. Oggi il tecnico emiliano parlerà in conferenza stampa e vedremo se toccherà anche questo argomento.

IERI L’ADDIO DI ANDREA CONTI AL MILAN: ECCO IL SUO POST>>>