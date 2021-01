CALCIOMERCATO MILAN – Tomori lascia la sede rossonera / PM News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Si conclude così la prima giornata milanese di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è il nuovo acquisto del Milan. Arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Dopo aver svolto le visite mediche in Inghilterra e aver firmato il contratto, già depositato ieri dal Milan, oggi il ragazzo è atterrato a Milano Malpensa e poi ha ottenuto l’idoneità sportiva. Successivamente si è presentato a Casa Milan per le foto di rito. Da pochi minuti ha lasciato la sede rossonera, come testimoniano le immagini del nostro inviato, Enrico Ianuario.

