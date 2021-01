Calciomercato Milan, Tomori in sede per la firma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano, Fikayo Tomori è arrivato a Casa Milan per l’ultimo step prima di diventare ufficialmente rossonero: la firma del contratto. La società, dopo aver depositato il contratto in mattinata, sta lottando contro il tempo per averlo in panchina contro l’Atalanta. Segui con noi, live, la giornata di Tomori >>>