Calciomercato Milan, Thiaw e l’ultimo Derby da Protagonista: il bivio del tedesco

Per Malick Thiaw , questa semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter potrebbe rappresentare il suo ultimo ballo sotto il cielo di Milano con la maglia rossonera. Il giovane centrale tedesco vive un momento cruciale della sua carriera, un bivio tra la permanenza in un Milan in fase di ricostruzione e le sirene di club prestigiosi che ne hanno ammirato il talento e la solidità.

Mercato Milan, Thiaw e il futuro lontano da Milano: ultimo derby?

Tra i difensori centrali del Milan, Thiaw si è imposto come uno dei più affidabili, soprattutto nella parentesi in cui la squadra ha adottato la difesa a tre, trovando in Gabbia un partner ideale. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, con Bayern Monaco e Bayer Leverkusen che lo seguono con interesse in Bundesliga, mentre in Premier League il suo nome figura tra i preferiti di diverse squadre alla ricerca di un difensore centrale di prospettiva e già pronto per grandi palcoscenici.