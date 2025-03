Il Milan avrebbe individuato Tyrick Mithcell come sostituto di Theo Hernandez in caso di addio del francese: ecco tutti i dettagli

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe separarsi da Theo Hernandez e a quel punto il candidato numero uno per sostituirlo sembra essere Tyrick Mitchell. Il terzino francese, infatti, si sta rendendo protagonista della peggior stagione da quando è arrivato in rossonero. Non deve fuorviare il match contro il Lecce, che nell'andamento complessivo della sua annata rappresenta un'eccezione più che la regola. Tanti gesti da parte dell'ex Real Madrid che non sono piaciuti all'ambiente e che potrebbero costargli il posto in vista del campionato che verrà.