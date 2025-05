Calciomercato Milan, Theo Hernandez: pericolo Real Madrid! Tornano le voci

Il Real Madrid, scrive il sito di AS, starebbe stringendo il cerchio per quanto riguarda il nuovo terzino sinistro. Sul tavolo ci sarebbe anche il nome di Theo Hernandez, terzino del Milan. Il francese soddisferebbe molti dei requisiti presenti nell'elenco delle qualità del club: esperienza, condizioni contrattuali favorevoli e facilità di adattamento. Il terzino rossonero, infatti, ha giocato con il Real Madrid di Zidane nella stagione 2017-19. Anche lui, si legge, vedrebbe un ritorno al Real Madrid favorevolmente. Come ricorda AS, Theo Hernandez potrebbe arrivare nella prossima sessione di calciomercato a un prezzo favorevole, visto che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 con il Milan. Al momento restano voci da prendere con le pinze. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, super colpo in difesa! C'è un piano già pronto>>>