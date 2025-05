Milan, Theo Hernandez: cambia tutto! Rinnovo possibile. Dipende da…

Milan, Theo Hernandez, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sembrava destinato a lasciare i rossoneri in estate, ma qualcosa potrebbe cambiare. Il finale sarebbe tutto da scrivere con due componenti che potrebbero essere decisive: il nome dell’allenatore del Diavolo 2025-26 e l’andamento della trattativa per il rinnovo del contratto del francese. Come scrive la rosea, il francese sta mandando segnali importanti anche sui social, sui quali carica i tifosi verso la finale di Coppa Italia, quando pochi mesi fa criticava gli haters. Col 3-4-3 di Conceicao, Theo Hernandez ha migliorato sensibilmente anche le prestazioni. Anche nel derby contro l'Inter ha giocato molto bene in fase difensiva.