Calciomercato Milan, Theo Hernandez in Arabia nei prossimi giorni

Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha fornito degli aggiornamenti alla questione legata a Theo Hernandez, in uscita dal Milan

Il noto esperto di mercato , Fabrizio Romano , con la sua consueta formula che anticipa l'ufficialità, ha riferito che: Theo Hernandez è ad un passo dal trasferimento all' Al Hilal . Le trattative tra il club saudita, il difensore francese e il Milan sarebbero ormai arrivate ad una svolta decisiva.

"Al Hilal, Theo Hernández e il Milan sono pronti a siglare l'accordo nei prossimi giorni", ha annunciato Romano, svelando che le intese verbali sono state raggiunte già all'inizio di questa settimana. L'esperto ha inoltre specificato che il completamento dei "passaggi formali" è previsto "entro la prossima settimana", anticipando il celebre "here we go" a breve.