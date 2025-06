Calciomercato Milan, attaccante cercasi: spunta anche Arokodare

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questa sessione estiva di calciomercato, ha ricordato come i rossoneri stiano cercando un attaccante possente, in grado di poter dominare in area di rigore e di segnare tanti gol oltre a facilitare il lavoro degli esterni offensivi e delle mezzali con sponde e apertura di spazi: tra i profili osservati ci sarebbe quello di Tolu Arokodare.