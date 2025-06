Calciomercato Milan, si torna sul giocatore che esalta i tifosi

Il prossimo 1° luglio aprirà i battenti, fino al 1° settembre, la seconda finestra del calciomercato estivo 2025: quella in cui il Milan, dopo aver più che altro ceduto (Pierre Kalulu, Marco Pellegrino, Tijjani Reijnders, Theo Hernández), ora dovrà pensare ad operare - molto - anche in entrata per fornire al suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, un organico competitivo per lottare per vincere lo Scudetto e la Coppa Italia. In una stagione senza coppe europee, il Milan ha l'obbligo di provare a dominare ovunque sul fronte nazionale. PROSSIMA SCHEDA