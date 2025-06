Calciomercato Milan, Theo Hernandez all’Atletico? Proposto uno scambio

"Il Milan continua a lavora all’uscita di Theo Hernandez. Come vi abbiamo già raccontato, i rossoneri hanno raggiunto un accordo con l’Al Hilal per la sua cessione per 35 milioni di euro, ma il francese al momento non accetta. Per lui, infatti, c’è anche l’interesse dell’Atletico Madrid, che dopo un primo sondaggio ha fatto una proposta ai rossoneri. Gli spagnoli mettono sul tavolo Nahuel Molina, con una proposta di scambio più un conguaglio (chiaramente inferiore rispetto all’offerta araba) per arrivare al giocatore. Il Milan, dal canto suo, vorrebbe vendere Theo Hernandez solo in cambio di soldi, per poi potersi scegliere da solo il giocatore con cui sostituirlo".