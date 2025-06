Modric al Milan: confermato! C’è grande fiducia | Calciomercato

Cresce la fiducia per l'arrivo di Luka Modric al Milan: ecco cosa ci risulta in merito al possibile trasferimento del croato in rossonero

Continua a crescere la fiducia intorno al possibile arrivo di Luka Modric al Milan. Negli ultimi minuti i colleghi de 'La Gazzetta dello Sport' e 'Sky' hanno spiegato come ci sia stata un'accelerata e si possa chiudere davvero a brevissimo per il trasferimento del centrocampista croato in rossonero. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione a questo proposito, sarebbe in aumento la fiducia per chiudere a breve la trattativa e regalare il primo colpo di calciomercato a Massimiliano Allegri.