Ultim'ora importantissima relativa al possibile trasferimento di Theo Hernandezdal Milan all'Al-Hilal. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, infatti, i due club avrebbero raggiunto un accordo per 35 milioni di euro più bonus per il passaggio del terzino francese. Lui ancora non avrebbe dato il via libera e in questo senso le prossime ore potrebbero risultare decisive. Sarebbe anche previsto un contatto tra il ragazzo e Simone Inzaghi, che nella giornata odierna ha dato il suo sì al club saudita in vista della prossima stagione.