Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Anche i rossoneri su Mendy”

Il Chelsea lo aveva acquisito per poter contare su un portiere più affidabile di Kepa Arrizabalaga che stava vivendo un momento particolarmente negativo. Ed Edouard Mendy aveva risposto presente, rendendosi protagonista di parate importanti e svolgendo un ruolo fondamentale in più di un match.

Dopo essere tornato dai Mondiali di Qatar 2022, dove è sceso in campo per difendere la porta del Senegal, ha ripreso ad allenarsi con il Chelsea. Nonostante il suo contratto scada tra due stagioni e mezzo, però, sembrerebbe che al momento non vengano fatti passi avanti per il rinnovo.