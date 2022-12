Calciomercato Milan – Rinforzo offensivo, ecco il preferito di Pioli

Stefano Pioli, tecnico del Milan, potrebbe ricevere rinforzi dal calciomercato invernale. Per l'attacco in particolare ha un nome ben chiaro

Daniele Triolo

Mancano pochi giorni, ormai, alla riapertura del calciomercato e Stefano Pioli, tecnico del Milan, potrebbe ricevere in dote alcuni rinforzi per la caccia al Napoli in vetta alla classifica di Serie A e in vista del doppio confronto in Champions League contro il Tottenham.

Potrebbero servire, per esempio, un nuovo portiere e un nuovo attaccante qualora gli esami di Mike Maignan e Divock Origi dovessero essere negativi per il Diavolo. Ma qualcosa potrebbe anche essere fatto a centrocampo, nel caso in cui uscisse Tiémoué Bakayoko e sulla trequarti, qualora partisse in prestito secco l'altro francese poco utilizzato dal tecnico, Yacine Adli.

Calciomercato Milan, Pioli vota per Ziyech — Chi potrebbe arrivare al loro posto? Ad oggi non è dato saperlo. Paolo Maldini e Frederic Massara, come noto, amano muoversi nell'ombra, cercando di non far capire a nessuno le loro mosse. Anche per evitare, eventualmente, che salga il prezzo del cartellino degli obiettivi rossoneri se dovesse partire un'asta intorno a quel nome.

Secondo quanto riferito da 'Repubblica' oggi in edicola, però, Pioli avrebbe una preferenza di calciomercato per il Milan che verrà. Nel caso in cui, infatti, il Diavolo optasse per prendere qualcuno sulla trequarti, il rinforzo ideale per l'allenatore sarebbe Hakim Ziyech.

Elemento perfetto, a destra, per il 4-2-3-1 del tecnico — Classe 1993, ai margini del progetto tecnico del Chelsea, Ziyech flirta con il Milan ormai da un paio di stagioni. Già la scorsa estate di mercato poteva arrivare: questo, però, prima che i rossoneri virassero con decisione su Charles De Ketelaere. Fosse per Pioli, sarebbe Ziyech l'elemento ideale da inserire nella corsia di destra del suo 4-2-3-1.

Ma è un affare possibile? I 'Blues' lo lascerebbero anche partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il problema, forse insormontabile, è legato all'elevato ingaggio (6 milioni di euro netti a stagione) che il giocatore, autore di splendide prestazioni ai Mondiali in Qatar con il Marocco, potrebbe anche voler vedere ritoccato verso l'alto.