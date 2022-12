Calciomercato Milan – Indiscrezione: “Ecco l’obiettivo per l’attacco”

Il Milan, per il prossimo calciomercato estivo, ha intenzione di acquistare un nuovo attaccante centrale. Svelato il nome su 'Repubblica'

Daniele Triolo

L'edizione odierna di 'Repubblica', parlando del calciomercato del Milan, ha svelato il nome del reale obiettivo del Diavolo per rinforzare l'attacco nella stagione 2023-2024.

Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha in Olivier Giroud, Divock Origi e Zlatan Ibrahimović tre centravanti dei quali si fida nell'immediato presente. All'occorrenza, poi, può sempre contare sul giovane Marko Lazetić e sulla duttilità di Ante Rebić.

Calciomercato Milan, serve una punta per l'anno prossimo — In vista, però, della prossima stagione, con l'età che avanza per Giroud, i dubbi sulla permanenza in rossonero di Origi e Rebić, nonché quelli sull'eventuale prosecuzione di carriera di Ibra, si renderà necessario l'acquisto di un nuovo centravanti.

Piaceva e piace Armando Broja del Chelsea, ma si è infortunato gravemente. L'Atalanta chiede tanto per Rasmus Højlund, così come l'Ajax per Mohammed Kudus. Allora su chi potrebbe andare il Diavolo per riempire la casella di 'numero 9' del futuro?

Per 'Repubblica', Paolo Maldini e Frederic Massara, per il calciomercato estivo 2023, si sarebbero messi - nuovamente - sulle tracce di Randal Kolo Muani, classe 1998, attaccante francese in forza all'Eintracht Francoforte.

Come si ricorderà il Milan lo aveva già messo sotto osservazione quando, nella passata stagione, giocava nel Nantes, nella Ligue 1 francese ed era in scadenza di contratto. Sarebbe potuto arrivare a parametro zero.

Il Diavolo torna su Kolo Muani: costa ben 35 milioni! — Il ragazzo, però, scelse i tedeschi per avere l'opportunità di giocare con continuità da titolare. Scelta che, va detto, ha pagato. Oggi, infatti, Kolo Muani vanta 8 gol e 11 assist in 22 gare con le 'Aquile' nella prima parte di stagione, più 3 presenze ed una rete ai Mondiali in Qatar con la Francia.

L'Eintracht, però, non avrebbe alcuna intenzione di cederlo nel corso della prossima estate. Ad ogni modo, per un giocatore che avrebbe potuto vestire la maglia rossonera gratis qualche mese fa, una valutazione di 35 milioni di euro sembra già abbastanza eccessiva.

Il Milan perseguirà ancora la pista Kolo Muani? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.