Calciomercato Milan – Diavolo, che idea per la trequarti! Le ultime news

Poco meno di dieci giorni e il calciomercato riaprirà i battenti. Il Milan, che dovrà lanciare la sua rincorsa al Napoli capolista in Serie A e prepararsi al meglio in vista del doppio confronto contro il Tottenham in Champions League, potrebbe apporre dei correttivi al proprio organico. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono attenti e vigili sulle occasioni che salteranno fuori. Per l'estate prossima, invece, si prevede un restyling della rosa di mister Stefano Pioli, a partire dalla trequarti.