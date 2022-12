Calciomercato Milan – Bennacer, rinnovo possibile: stipendio triplo

Ismaël Bennacer è vicino al rinnovo del suo contratto con il Milan. Ieri summit positivo in sede tra i dirigenti e il suo nuovo procuratore

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo di Ismaël Bennacer con il Milan. Si è passati attraverso un cambio di procuratore, ma ora le strade del club di Via Aldo Rossi e del centrocampista franco-algerino sembrano essere molto più vicine.

Per il quotidiano romano, ballano 500mila euro di differenza, più o meno, tra la domanda e l'offerta. Tutto sicuramente risolvibile, anche se non subito. Ieri pomeriggio, a 'Casa Milan', summit tra Paolo Maldini, Frederic Massara e l'agente Enzo Raiola. Un incontro servito a 'smussare gli spigoli' di una trattativa per un contratto in scadenza tra 18 mesi, il 30 giugno 2024.

Rinnovo Bennacer, il Milan ha fiducia per il sì — Sul tavolo che c'è il rinnovo del contratto di Bennacer con il Milan: un nuovo accordo meritato sul campo e che adesso, con il suo nuovo procuratore, potrebbe essere definito. Dopo un'ora e mezza di colloquio in sede, nessun verdetto definitivo è emerso. Ma sono stati fatti dei passi in avanti.

Il Milan ha proposto a Bennacer un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un bel salto in avanti rispetto agli 1,5 attualmente percepiti. Di fatto, le stesse condizioni che, nel febbraio 2022, aveva strappato Theo Hernández per il suo rinnovo fino al 30 giugno 2026. Le sensazioni su Bennacer sono positive. Anche se è probabile che si vada al 2023, perché la richiesta rimane di 4,5 milioni di euro netti a stagione. Le parti però si sono avvicinate.

Piace in Premier, ma vuole restare: differenza minima — Bennacer aveva messo in conto, tramite il suo entourage, di poter approfondire la situazione del rinnovo del contratto una volta ultimato il ritiro a Dubai. Non appena rientrato in Italia, il Milan ha messo in moto nel concreto l'operazione, facendo dei passi in avanti rispetto al periodo in cui il suo numero 4 aveva come agente Moussa Sissoko. La Premier League, con l'interesse di Liverpool, Chelsea e Arsenal lo tenta. Ma la sua priorità resta il Milan.

Insomma, da entrambe le parti c'è tutta la volontà di non rendere il suo rinnovo un giallo come accaduto, nel recente passato, per altri giocatori poi andati via a parametro zero.