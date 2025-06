Calciomercato Milan, Tare vola in Belgio per Jashari. Ecco la volontà del giocatore

Il Milan fa sul serio per Ardon Jashari. Secondo quanto rivelato dal giornalista Sacha Tavolieri, Tare sta partendo per il Belgio

Il Milan fa sul serio per Ardon Jashari . Secondo quanto rivelato dal giornalista Sacha Tavolieri , esperto di mercato belga, il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare è partito oggi per il Belgio . L'obiettivo è chiaro: incontrare i dirigenti del Club Brugge per trovare l'accordo definitivo per il centrocampista.

Assalto Milan a Jashari: Tare vola in Belgio per il centrocampista

Tavolieri ha riferito tramite un tweet sul proprio profilo X che: "Igli Tare partirà oggi per il Belgio per incontrare i dirigenti del Club Brugge per Ardon Jashari! Tare è atteso per una seduta di incontro questa sera a Bruxelles per trovare un accordo vicino a € 35M + bonus. Jashari vuole diventare un giocatore del Milan."