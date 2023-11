Calciomercato Milan – Si pesca dagli svincolati? Ecco la risposta

Subito uno svincolato?

La risposta è no, il Milan non metterà mano ad alcun giocatore svincolato. L'idea dei rossoneri sarebbe quella di promuovere Jan-Carlo Simic, talentuoso difensore della Primavera, in prima squadra. Il classe 2005 ha già giocato agli ordini di Stefano Pioli, seppur in amichevoli estive, ma è l'elemento attualmente più predisposto ad unirsi in un reparto falcidiato dagli infortuni. Ricordiamo, inoltre, che nel match contro il Frosinone in campionato, Fikayo Tomori sarà l'unico centrale di difesa a disposizione di Pioli.