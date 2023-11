Foscale: “Ai rossoneri manca spirito, c’è bisogno del milanismo”

Intervistato a Tmw Radio, Luigi Foscale ha parlato del Milan e della grave emergenza nel reparto difensivo dei rossoneri: "Il Milan è in difficoltà e Pioli ha mostrato sia nervosismo che scelte non razionali. Il problema è che Pioli ha fatto tanto ma gli mancano i giocatori, soprattutto in difesa. Ad esempio Gabbia poteva essere tenuto ancora e avrebbe ieri fatto il suo. Oggi si entra in campo e non ci si aspettano situazioni positive. A Parigi era palpabile questa sensazione già in ritiro".