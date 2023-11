Fratini: “Calciomercato, vi svelo quattro obiettivi del Milan” | ESCLUSIVA

1 di 5

CALCIOMERCATO MILAN

La nostra intervista all'intermediario e talent scout Michele Fratini sul calciomercato del Milan | AC Milan News (Getty Images)

A gennaio 2024 riaprirà i battenti il calciomercato e il Milan, così come è stato la scorsa estate, ne sarà protagonista. La squadra di Stefano Pioli necessita di rinforzi praticamente in ogni settore del campo. Abbiamo sentito in esclusiva Michele Fratini, intermediario e talent scout (eletto per due anni consecutivi il migliore in Italia), nonché ospite fisso del programma 'Calcio Totale', condotto, su 'RaiSport', dal giornalista sportivo Paolo Paganini.

Calciomercato Milan - Fratini ci svela tutto in esclusiva!

Fratini ha fatto, in esclusiva per 'PianetaMilan.it', quattro nomi di calciatori che il club di Via Aldo Rossi sta seguendo per la sessione invernale di calciomercato. Si tratta di due centrocampisti e due attaccanti. Per la mediana, i nomi sono quelli di David Turnbull, classe 1999, scozzese del Celtic e di Charlie Patino, classe 2003, inglese (di origini spagnole) di proprietà dell'Arsenal ma in questa stagione in prestito nelle fila dello Swansea City.

Per l'attacco, invece, il Milan ha messo nella sua lista di potenziali acquisti Ollie Watkins, classe 1995, inglese dell'Aston Villa e Liam Delap, classe 2003, altro inglese, di proprietà del Manchester City ma, in questa stagione, in prestito nella fila dell'Hull City. Con Fratini abbiamo fatto anche un punto, giocatore per giocatore, su questi quattro obiettivi di calciomercato del Milan.

