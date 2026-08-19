Fuori rosa e alla ricerca di una nuova squadra, ecco che spunta una nuova pretendente per Fikayo Tomori. Il difensore inglese classe 1997 si trova di fronte ad una grande opportunità di fare ritorno in Premier League, ma prima occorre trovare un accordo che soddisfi le richieste del Milan.

Calciomercato Milan, spunta l'Aston Villa per Tomori

La richiesta del Milan per Tomori

I nomi dei possibili sostituti

Mario Gila

Strahinja Pavlovic

Matteo Gabbia

Koni De Winter

Sankhoun Diawara

Stando a quanto riportato dal giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin sul proprio account 'X',si sarebbe inserita nella corsa a. Dialoghi in corso tra il club inglese e l'entourage del giocatore, che ha già dato il via libera al ritorno in Premier League. Il centrale rossonero non è l'unico obiettivo dei 'Villans' per la difesa, ma lepotrebbero agevolare l'operazione.Il contratto dicon ilandrà in scadenza tra meno di dodici mesi: 30 giugno del 2027. Per evitare di perderlo a zero, il club rossonero si potrebbe accontentare di un'offerta compresascrive Bianchin. Cifra in linea con il valore del giocatore, che sul portale 'Transfermarkt.it' ha una valutazione di 17 milioni.In caso di uscita di, ilrimarrebbe con soltanto

Con tre competizioni da affrontare e la difesa a tre del 3-4-2-1 di Ruben Amorim, cinque difensori potrebbero non bastare. La dirigenza rossonera è già al lavoro per regalare un nuovo centrale al tecnico portoghese, questi i nomi sul tavolo: