Spunta l'Aston Villa per Fikayo Tomori: il contratto in scadenza, la richiesta del Milan e le valutazioni del club inglese

Matteo Chini
- Milano
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Fuori rosa e alla ricerca di una nuova squadra, ecco che spunta una nuova pretendente per Fikayo Tomori. Il difensore inglese classe 1997 si trova di fronte ad una grande opportunità di fare ritorno in Premier League, ma prima occorre trovare un accordo che soddisfi le richieste del Milan.

Calciomercato Milan, spunta l'Aston Villa per Tomori

Stando a quanto riportato dal giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin sul proprio account 'X', l'Aston Villa si sarebbe inserita nella corsa a Tomori. Dialoghi in corso tra il club inglese e l'entourage del giocatore, che ha già dato il via libera al ritorno in Premier League. Il centrale rossonero non è l'unico obiettivo dei 'Villans' per la difesa, ma le cifre favorevoli potrebbero agevolare l'operazione.
Tomori

La richiesta del Milan per Tomori

Il contratto di Tomori con il Milan andrà in scadenza tra meno di dodici mesi: 30 giugno del 2027. Per evitare di perderlo a zero, il club rossonero si potrebbe accontentare di un'offerta compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro, scrive Bianchin. Cifra in linea con il valore del giocatore, che sul portale 'Transfermarkt.it' ha una valutazione di 17 milioni.

I nomi dei possibili sostituti

In caso di uscita di Tomori, il Milan rimarrebbe con soltanto cinque difensori in rosa:
  • Mario Gila
  • Strahinja Pavlovic
  • Matteo Gabbia
  • Koni De Winter
  • Sankhoun Diawara

Con tre competizioni da affrontare e la difesa a tre del 3-4-2-1 di Ruben Amorim, cinque difensori potrebbero non bastare. La dirigenza rossonera è già al lavoro per regalare un nuovo centrale al tecnico portoghese, questi i nomi sul tavolo:

  • Tiago Gabriel: valutato intorno ai 30 milioni dal Lecce.
  • Gonçalo Inácio: prima scelta di Amorim, ma servono almeno 40 milioni.
  • Ruben Dias: sogno difficilmente realizzabile.

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