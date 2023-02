Calciomercato Milan – Sportiello, settimana prossima la firma sul contratto

Movimento tra i pali del Milan. L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del mercato sia in entrata che in uscita dei rossoneri. Al termine della stagione dirà addio Ciprian Tatarusanu, portiere che non rinnoverà il contratto con il club di via Aldo Rossi. Già pronto il sostituto dell'estremo difensore romeno. Secondo il quotidiano torinese, infatti, per la settimana prossima è prevista la firma di Marco Sportiello, portiere che si trasferirà alla corte di Stefano Pioli a giugno a parametro zero. Un acquisto importante in quanto potrà essere utile in ottica lista UEFA, ma anche perché si tratta di un portiere pronto alla causa, italiano e che abbassa l'età media della squadra. Inter, decisione presa: niente stadio insieme al Milan.