Calciomercato Milan, sogno Cambiaso: ecco tutte le alternative. Proposto ...

Nella rivoluzione in atto in casa Milan, in questo calciomercato estivo, potrebbe esserci spazio anche per Andrea Cambiaso. A riferirlo è il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, il terzino della Juventus è il preferito da Massimiliano Allegri, che ci ha già lavorato insieme in bianconero. Il fatto che la Vecchia Signora abbia già rifiutato una proposta da 60 milioni di euro del Manchester City, però, fa pensare che questo possa rimanere un sogno per il Diavolo. Le alternative sono parecchie e tutte elencate con dovizia dalla 'Rosea'.