Mercato Milan, occhi su Cambiaso: La Juventus spara alto, affare complicato

Il mercato estivo entra nel vivo e, come spesso accade, l'asse Torino-Milano si infiamma. Al centro delle chiacchiere di mercato, stavolta, spunta il nome di Andrea Cambiaso , esterno della Juventus che il Milan ha individuato come il sostituto ideale di Theo Hernandez . La trattativa, però, si preannuncia tutt'altro che semplice.

Prezzo "monstre" per Cambiaso: 60 milioni l'asticella bianconera

Non è un segreto che la Juventus non consideri Cambiaso incedibile, ma il prezzo fissato per il suo cartellino sembrerebbe essere un ostacolo non da poco. Si parla di una richiesta che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che a gennaio era stata accostata a un possibile trasferimento al Manchester City. Nonostante il contratto dell'esterno scada solo nel giugno 2029, la 'Vecchia Signora' non intende fare sconti. Questa valutazione elevata complica notevolmente i piani dei rossoneri.