Il Milan starebbe lavorando per portare in rossonero Granit Xhaka in questo calciomercato estivo: ecco le possibili cifre ...

Negli ultimi giorni in casa Milan è emerso un altro nome per il centrocampo per questa sessione di calciomercato, ovvero Granit Xhaka. I rossoneri, ormai ad un passo da Luka Modric, che dovrebbe firmare da mercoledì 11 giugno in poi, come vi abbiamo raccontato noi di 'PianetaMilan.it', vorrebbero un altro innesto che porti carisma e leadership. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, il club rossonero sarebbe effettivamente interessato al mediano svizzero.