Giungono conferme in merito all'interesse del Milan per Alejando Garnacho del Manchester United: ecco la richiesta del Manchester United

Prima che si aprisse la sessione estiva di calciomercato si era parlato del possibile interesse del Milan per Alejandro Garnacho. L'esterno sinistro argentino, che nel corso dell'ultima stagione ha trovato una buona continuità con il Manchester United, potrebbe lasciare il club anche per la situazione che si è creata negli ultimi anni e da cui i Red Devils faticano ad uscire. Ad un certo punto non se n'è più parlato, ma il crescente interesse del Bayern Monaco per Rafael Leao potrebbero riportare in auge questo nome. Le ultime informazioni in tal senso le hanno fornite i colleghi di 'Caught Offside'.