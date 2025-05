Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe rinforzare la fascia sinistra e il nome in cima alla lista in questo senso è Maxim De Cuyper. Al di là della possibile permanenza o meno di Theo Hernandez, il cui futuro comunque non è ancora scritto, da tempo i rossoneri non hanno un vero e proprio vice per il terzino transalpino. Il belga era già stato seguito in passato dal Diavolo, anche se non se ne era fatto nulla. I tempi però a questo punto potrebbero essere maturi per un suo trasferimento, anche perché il Club Brugge potrebbe lasciarlo partire.