Il mercato del Milan entra nel vivo della pianificazione. Tra i reparti caldi da rinforzare sulla scrivania rossonera c'è assolutamente la trequarti: i dirigenti vogliono trovare un nuovo trequartista. L'identikit è chiaro: un fantasista con inventiva da inserire all'interno della trequarti rossonera, alle spalle dell'unica punta, tassello fondamentale per il 3-4-2-1 disegnato dal nuovo tecnico del Milan Rúben Amorim. Fino a questo momento i rossoneri hanno seguito con molta attenzione tre profili di prospettiva: stiamo parlando di Can Uzun, Kerim Alajbegovic e Kostantinos Karetsas. Sul gioiello del Genk, però, non arrivano notizie positive dalla Germania.

Milan, si complica la pista Karetsas?

Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercatodi, ilavrebbe rotto gli indugi, tornado alla carica per assicurarsi, individuato come il profilo ideale per raccogliere eredità di Brandt.

I gialloneri, che avevano congelato la pista qualche mese, fa sono tornati in corsa riallacciando i rapporti con il calciatore. Dal canto suo, il diciottenne del Genk ha già espresso una sostanziale disponibilità al trasferimento in Bundesliga, affascinato dal progetto tecnico del club giallonero.

L'ostacolo principale tra il club tedesco e il giocatore resta comunque la valutazione: il Genk chiede ben 35 milioni di euro, cifra importante che i tedeschi contano di racimolare a breve con la cessione di Adeyemi.