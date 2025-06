Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza del Milan vorrebbe regalare un forte attaccante ad Allegri in questa sessione di calciomercato. Non si sarebbe ancora entrati nel vivo della questione, ma si starebbe iniziando a parlare di nomi, con un giocatore che metterebbe tutti d'accordo: Viktor Gyokeres dello Sporting. Servirebbe che nessun club inglese o big europea si fiondi con decisione sulla punta. Lo scenario ideale, secondo la rosea, sarebbe quello di un Gyokeres ancora a Lisbona a inizio agosto, magari innervosito con lo Sporting. In quel caso il Milan si giocherebbe le sue possibilità: per il cartellino, occorrerebbe comunque uno sforzo eccezionale rispetto agli standard dell’era RedBird. In società sarebbero pronti a farlo per un attaccante di grande livello.