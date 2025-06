Calciomercato Milan, a caccia dei nuovi bomber: tra sogno Gyokeres e Retegui

Milan, tra Gyokeres e Retegui: Allegri vuole un bomber

Come ha spiegato Tare, il Diavolo non ha fretta. L'obiettivo è studiare ogni situazione per evitare errori e fare un investimento mirato su un profilo che si integri perfettamente nel progetto tecnico di Allegri. Non si cerca un semplice rincalzo, ma un attaccante che sia complementare a Gimenez.