Il Club Bruges continua a collezionare punti in Champions League e, dopo l'Inter di Chivu, battono anche il Lens per 3-0. Anche se questa volta non è andato a segno come successo contro i nerazzurri, il giovane Nicoló Tresoldi, seguito anche dal Milan, è stato comunque molto decisivo per la sua squadra.

C calciomercato, occhio a Tresoldi

Sul gol dic'è stata la zampata della giovane punta, ancora alle prese sulla scelta tra Italia e Germania. Il suo nome, viste le ultime prestazioni positive, è finito sotto ai riflettori del calciomercato e il Milan, ovviamente, si è mosso, forte della fede rossonera del giovane ragazzo.

Secondo il The Sun, però, il club più forte sul giovane è proprio l'Arsenal di Arteta. Secondo il quotidiano, i dirigenti del club inglese si sono mossi per capire la fattibilità dell'affare e per convincere il club Brugge a privarsi della sua stella già a gennaio.

Gli inglesi però, per portarsi in Premier Tresoldi, dovranno sborsare una cifra non più bassa dei 60 milioni. Arteta ha già chiesto un rinforzo offensivo, ma il Milan non vuole comunque mollare il giovane. Chi riuscirà a portarsi a casa Tresoldi?