I numeri di Scotti

Scotti ha chiuso la stagione con 10 gol e 3 assist in 36 partite con il Milan Primavera, guidando la formazione di mister Giovanni Renna all'11° posto in classifica (proprio come il Cesena in Serie B). Le sue prestazioni non sono passate inosservate a Massimo Oddo, che lo ha convocato più volte con il Milan Futuro. In Serie D, però, il centrocampista classe 2006 ha collezionato appena 4 presenze, per un totale di 102' minuti in campo. Lo scarso impiego con la seconda squadra rossonera potrebbe aver scatenato la sua volontà di intraprendere una nuova esperienza, per mettersi finalmente in gioco e mostrare a tutti il suo talento.