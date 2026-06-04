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Calciomercato Milan, il capitano della Primavera può partire a parametro zero: il Cesena pensa a Scotti

Filippo Scotti, capitano Milan Primavera
Il Milan può perdere il capitano della Primavera a parametro zero: le ultime di calciomercato da Gianluca di Marzio sul futuro di Filippo Scotti
Redazione PM

Dopo quelle sugli imminenti addii del portiere classe 2008 Alessandro Longoni (direzione PSG) e dell'attaccante Simone Lontani (verso il Parma), arriva un'altra brutta notizia per i tifosi del Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Sky Sport'Gianluca Di Marzio, anche il capitano della Primavera Filippo Scotti sarebbe a un passo dalla cessione. Il contratto del centrocampista classe 2006 andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e le trattative per il rinnovo sono in stand-by.

Calciomercato Milan, il Cesena punta Scotti

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Come riferito da Di Marzio, il Cesena avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Milan. Il club bianconero milita in Serie B, dove ha chiuso la stagione all'11° posto in classifica. Scotti potrebbe essere attratto dalla possibilità di mettersi in gioco e di accumulare minuti di calcio professionistico. Allo stesso tempo, però, il capitano della Primavera è consapevole che lasciare il Milan sarebbe un'arma a doppio taglio: per questo vuole pensarci bene prima di prendere una decisione.

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I numeri di Scotti

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Scotti ha chiuso la stagione con 10 gol e 3 assist in 36 partite con il Milan Primavera, guidando la formazione di mister Giovanni Renna all'11° posto in classifica (proprio come il Cesena in Serie B). Le sue prestazioni non sono passate inosservate a Massimo Oddo, che lo ha convocato più volte con il Milan Futuro. In Serie D, però, il centrocampista classe 2006 ha collezionato appena 4 presenze, per un totale di 102' minuti in campo. Lo scarso impiego con la seconda squadra rossonera potrebbe aver scatenato la sua volontà di intraprendere una nuova esperienza, per mettersi finalmente in gioco e mostrare a tutti il suo talento.

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