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Longoni, Manchester City o PSG? Fabrizio Romano: “Ecco la verità”

Alessandro Longoni, portiere Milan
Il portiere classe 2008 Alessandro Longoni verso l'addio al Milan a parametro zero: le ultime di calciomercato da Fabrizio Romano
Redazione PM

L'esperto di calciomercatoFabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Alessandro Longoni. Il portiere classe 2008 ha un contratto in scadenza con il Milan e le trattative per il rinnovo non hanno portato a un'intesa. Come anticipato da 'SportMediaset', il PSG sarebbe a un passo dall'acquisto del giovane numero uno. Nelle ore successive, tuttavia, sono circolate altre voci che lo vedevano più vicino al Manchester City.

Calciomercato Milan, quale futuro per Longoni? Romano fa chiarezza

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Romano ha fatto chiarezza, spiegando quali siano le reali intenzioni del giocatore e a che punto sia la trattativa. Di seguito, un estratto delle sue parole rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

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"Non mi risulta che il Manchester City voglia prendere Longoni. Il ragazzo sarà al PSG, dove poi si deciderà cosa fare e come gestirlo. L'operazione è in dirittura d'arrivo".

Milan, non solo Longoni: un altro talento verso l'addio

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Longoni, però, non è l'unico talento del settore giovanile destinato all'addio. Dopo aver perso Liberali a zero la scorsa estate, c'è un altro giocatore cresciuto a Vismara che stanno per lasciare Milano. Si tratta di Simone Lontani: l'attaccante (10 gol nell'ultima stagione con la Primavera rossonera) è ormai ad un passo dalla firma ufficiale con il Parma, pronto a sposare il progetto emiliano.

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