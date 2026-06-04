Calciomercato Milan, quale futuro per Longoni? Romano fa chiarezza

L'esperto di calciomercatoFabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Alessandro Longoni. Il portiere classe 2008 ha un contratto in scadenza con il Milan e le trattative per il rinnovo non hanno portato a un'intesa. Come anticipato da 'SportMediaset', il PSG sarebbe a un passo dall'acquisto del giovane numero uno. Nelle ore successive, tuttavia, sono circolate altre voci che lo vedevano più vicino al Manchester City.