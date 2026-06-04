Calciomercato Milan, quale futuro per Longoni? Romano fa chiarezza

"Non mi risulta che il Manchester City voglia prendere Longoni. Il ragazzo sarà al PSG, dove poi si deciderà cosa fare e come gestirlo. L'operazione è in dirittura d'arrivo".
Milan, non solo Longoni: un altro talento verso l'addio—
Longoni, però, non è l'unico talento del settore giovanile destinato all'addio. Dopo aver perso Liberali a zero la scorsa estate, c'è un altro giocatore cresciuto a Vismara che stanno per lasciare Milano. Si tratta di Simone Lontani: l'attaccante (10 gol nell'ultima stagione con la Primavera rossonera) è ormai ad un passo dalla firma ufficiale con il Parma, pronto a sposare il progetto emiliano.
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