La spinta decisiva per il suo trasferimento sotto la Tour Eiffel è arrivata direttamente da Luis Enrique . Il tecnico dello squadrone parigino (reduce da due trionfi consecutivi in Champions League) apprezza da tempo il portiere italiano non solo per le sue doti innate tra i pali. Ma soprattutto per la straordinaria abilità nell'impostazione del gioco dal basso con i piedi, pilastro dogmatico del calcio del tecnico spagnolo.

Il palmarès di Longoni e il suo inserimento nel PSG

L'addio di Longoni lascia un vuoto enorme a Milanello, dove il ragazzo era cresciuto fin dalla categoria Pulcini. Il suo percorso in rossonero e in Nazionale è stato costellato da tappe prestigiose-