Il nuovo "caso Donnarumma": Longoni vola a Parigi—
Secondo quanto rivelato da SportMediaset, la parabola di Alessandro Longoni ripercorrerà - almeno in questo inizio carriera - le orme di un illustre ex numero uno rossonero: Gianluigi Donnarumma. Esattamente come accaduto a Gigio nell'estate 2021, anche il classe 2008 lascerà il Milan a parametro zero per accasarsi in Francia, tra le fila del Paris Saint-Germain.
La spinta decisiva per il suo trasferimento sotto la Tour Eiffel è arrivata direttamente da Luis Enrique. Il tecnico dello squadrone parigino (reduce da due trionfi consecutivi in Champions League) apprezza da tempo il portiere italiano non solo per le sue doti innate tra i pali. Ma soprattutto per la straordinaria abilità nell'impostazione del gioco dal basso con i piedi, pilastro dogmatico del calcio del tecnico spagnolo.
Il palmarès di Longoni e il suo inserimento nel PSG—
L'addio di Longoni lascia un vuoto enorme a Milanello, dove il ragazzo era cresciuto fin dalla categoria Pulcini. Il suo percorso in rossonero e in Nazionale è stato costellato da tappe prestigiose-
A Parigi si prospetta per lui un percorso di crescita graduale ma di altissimo livello. Longoni si insedierà nel ruolo di terzo portiere della Prima Squadra del PSG, rilevando Renato Marin, destinato al prestito secco. Si posizionerà alle spalle di giganti come Matvej Safonov e Lucas Chevalier. Avrà la chance dunque di giocare titolare nella formazione Under 23 del PSG e la vetrina internazionale della Youth League.
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