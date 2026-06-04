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Milan, Longoni come Donnarumma: lascia gratis i rossoneri e si accasa al PSG

Alessandro Longoni, portiere AC Milan, lascerà i rossoneri a parametro zero per unirsi al PSG nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, è definitivamente saltata la trattativa per il rinnovo di Alessandro Longoni con il Milan: il portiere classe 2008 firmerà con il PSG di Luis Enrique a parametro zero. Tutti i dettagli del colpo dei Campioni d'Europa in carica
Daniele Triolo Redattore 

Nuovo allarme rosso per il settore giovanile del Milan. Dopo il doloroso addio di Mattia Liberali nella scorsa sessione estiva, il vivaio rossonero si ritrova a fare i conti con una vera e propria fuga di talenti. Nel giro di pochi giorni, due dei profili più promettenti della classe 2008 sono pronti a salutare il club a parametro zero, rifiutando la firma sul primo contratto da professionista.

Dall'attacco alla porta: gli addii di Lontani e Longoni

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La 'diaspora verde' a Milano si consuma su due ruoli chiave del futuro organico milanista, certificando una rottura totale tra le richieste degli entourage e i piani della dirigenza di Via Aldo Rossi:

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  • Simone Lontani: l'attaccante (10 gol nell'ultima stagione con la Primavera rossonera) è ormai ad un passo dalla firma ufficiale con il Parma, pronto a sposare il progetto emiliano.

  • Alessandro Longoni: considerato tra i portieri più futuribili d'Europa, ha interrotto definitivamente le trattative per il rinnovo. Per lui l'addio è ormai certificato.

    • Il nuovo "caso Donnarumma": Longoni vola a Parigi

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    Secondo quanto rivelato da SportMediaset, la parabola di Alessandro Longoni ripercorrerà - almeno in questo inizio carriera - le orme di un illustre ex numero uno rossonero: Gianluigi Donnarumma. Esattamente come accaduto a Gigio nell'estate 2021, anche il classe 2008 lascerà il Milan a parametro zero per accasarsi in Francia, tra le fila del Paris Saint-Germain.

    La spinta decisiva per il suo trasferimento sotto la Tour Eiffel è arrivata direttamente da Luis Enrique. Il tecnico dello squadrone parigino (reduce da due trionfi consecutivi in Champions League) apprezza da tempo il portiere italiano non solo per le sue doti innate tra i pali. Ma soprattutto per la straordinaria abilità nell'impostazione del gioco dal basso con i piedi, pilastro dogmatico del calcio del tecnico spagnolo.

    Il palmarès di Longoni e il suo inserimento nel PSG

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    L'addio di Longoni lascia un vuoto enorme a Milanello, dove il ragazzo era cresciuto fin dalla categoria Pulcini. Il suo percorso in rossonero e in Nazionale è stato costellato da tappe prestigiose-

  • La finale Scudetto Under 16 conquistata nel 2024.

  • La finale di Coppa Italia Primavera disputata nel 2025.

  • La straordinaria vittoria degli Europei con l'Italia Under 17, giocando sotto età con i ragazzi più grandi di un anno.

    • A Parigi si prospetta per lui un percorso di crescita graduale ma di altissimo livello. Longoni si insedierà nel ruolo di terzo portiere della Prima Squadra del PSG, rilevando Renato Marin, destinato al prestito secco. Si posizionerà alle spalle di giganti come Matvej Safonov e Lucas Chevalier. Avrà la chance dunque di giocare titolare nella formazione Under 23 del PSG e la vetrina internazionale della Youth League.

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