Calciomercato Milan, Schira: 'Tare, incontro con gli agenti di Svilar'

Mike Maignan, portiere titolare del Milan, potrebbe andare via - destinazione Chelsea - in questi caldi giorni della prima finestra estiva di calciomercato, in chiusura martedì 10 giugno. Chi potrebbe arrivare in rossonero al suo posto? I 'rumors' delle ultime ore danno il Milan - con decisione - sulle tracce di Mile Svilar, classe 1999, estremo difensore belga, ma naturalizzato serbo, di proprietà della Roma.