Calciomercato Milan, Allegri vuole un attaccante: in lista Retegui e Vlahovic

L'oriundo azzurro, formalmente, non è sul mercato. Per cederlo, l'Atalanta si aspetta una proposta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Non poco. Anche se lo stipendio di Retegui, che in nerazzurro percepisce poco più di 2 milioni di euro netti a stagione, non sarebbe poi un problema per il Milan.

Il serbo costa di meno, ma ha uno stipendio 'monstre' — Vlahovic, al contrario, è in vendita. In scadenza di contratto con la Juve il 30 giugno 2026, potrebbe andare via per 25 milioni di euro (l'ex viola, al prossimo 30 giugno, sarà a bilancio per 19,5 milioni di euro). In questo caso, però, per 'Tuttosport', sarebbe più complicata la trattativa con l’entourage di Vlahovic, il cui stipendio a Torino dal 1° luglio passerà a 12 milioni di euro netti a stagione, con i bonus.

L’operazione centravanti non è un’urgenza per il Milan che oggi ha altre questioni da sistemare, però da luglio si entrerà nel vivo. La Juventus sa che il Fenerbahçe è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro, offrendone 10 a stagione a Vlahovic, però ad oggi, l’attaccante non sembra convinto di andare in Turchia. Aspetta altre opzioni, come quella che potrebbe nascere con l’Atlético Madrid. O con il Milan del suo ex allenatore Allegri.