In pratica, ciò che prendeva Maignan: una cifra più vicina alle pretese di Svilar. Lo scoglio, nel caso, sarà la trattativa con la Roma che, per il suo estremo difensore, parte da una valutazione del cartellino di circa 30 milioni di euro. Quota che il Milan potrebbe abbattere, secondo il quotidiano sportivo nazionale, inserendo il cartellino di Alexis Saelemaekers nell'affare.

Il centrocampista belga, terminato il prestito nella Capitale , farà ritorno a Milano . Il nuovo allenatore dei rossonero, Massimiliano Allegri , lo apprezza e dal ritiro della sua Nazionale l’esterno ha fatto sapere che un’eventuale permanenza in rossonero non sarebbe un problema, a patto di avere un suo spazio.

Ma la Roma, anche dopo l’arrivo in panchina di Gian Piero Gasperini, può tornare alla carica per cercare di riportare Saelemaekers nella Capitale. E allora, occhio all'intreccio con Svilar. Naturalmente al Milan hanno anche delle alternative. In settimana, infatti, è prevista un riunione in sede per fare il punto sulla questione portiere. Dopo, partirà con ogni probabilità l’assalto a Svilar, il numero uno della lista.