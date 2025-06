Calciomercato Milan, Maignan ai saluti: domani si chiude con il Chelsea

Mike Maignan si appresta a trasferirsi dal Milan al Chelsea in questo calciomercato estivo: trovata la quadra tra tutte le parti in trattativa

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è questione di giorni, forse di ore, per il trasferimento di Mike Maignan dal Milan al Chelsea in questa prima finestra del calciomercato estivo 2025. I 'Blues' vogliono aggregarlo alla squadra in tempo per il Mondiale per Club, il che vorrebbe dire ufficializzarne l'acquisto entro le 20:00 (ora italiana) di martedì 10 giugno.