Calciomercato Milan – Schira: “Ecco il piano per prendere Ziyech”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech è in uscita dal Chelsea. Il Diavolo vorrebbe prenderlo a queste condizioni

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, è seriamente interessato all'acquisto di Hakim Ziyech dal Chelsea. Il fantasista marocchino (classe 1993) può giocare sia da trequartista sia da esterno destro d'attacco. Dunque, per qualità, duttilità e classe sarebbe il rinforzo offensivo perfetto per i rossoneri di Stefano Pioli.

I 'Blues' lo hanno prelevato, un anno fa, per 40 milioni di euro dall'Ajax. Dopo un inizio confortante, però, il giocatore (in possesso del passaporto olandese e quindi tesserabile come comunitario, n.d.r.) ha perso il posto in squadra da quando si è seduto in panchina il manager tedesco Thomas Tuchel.

Secondo quanto riferito, su 'Twitter', dal collega Nicolò Schira, molto informato sul calciomercato, Ziyech-Milan è un'operazione possibile a determinate condizioni economiche.

Il calciatore, per Schira, non rientra nei piani di Tuchel e vuole lasciare il Chelsea in estate. Può andare via anche con la formula del prestito. E qui si incastra alla perfezione l'interesse del Milan nei suoi confronti. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, starebbe studiando un'offerta per portare a Milano il talentuoso calciatore mancino.

Nello specifico, il Milan per prendere Ziyech in questo calciomercato estivo intende avanzare un'offerta di prestito biennale, fino al 30 giugno 2023, con diritto di riscatto. Così facendo, i rossoneri potrebbero anche usufruire del Decreto Crescita, che consentirebbe di pagare la tassazione dimezzata sullo stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione di Ziyech. Milan, per la trequarti spunta un'idea innovativa. Le ultime >>>