Calciomercato Milan – Idea Ramsey: gallese in rossonero a basso costo?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus, potrebbe trasferirsi alla corte di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il Milan, in questo calciomercato estivo, potrebbe prendere Aaron Ramsey in prestito dalla Juventus. La società bianconera, infatti, deve sfoltire la rosa e liberarsi di ingaggi pesanti, soprattutto se vuole davvero riportare a Torino il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic. Da qui, l'idea di cedere Ramsey in prestito ai rossoneri.

Il giocatore gallese, classe 1990, è ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, ma a Milano potrebbe trovare nuova linfa. Si adatterebbe bene, per caratteristiche, al Diavolo di Stefano Pioli senza considerare che in rossonero ritroverebbe vecchi amici. Olivier Giroud, con il quale ha vinto sei trofei nell'Arsenal, ed Ivan Gazidis, che dei suoi 'Gunners' era amministratore delegato.

In questo dialogo per Ramsey, secondo la 'rosea', incide molto anche l'aspetto economico. Il giocatore, nel 2019 e nel 2020, ha maturato i diritti del Decreto Crescita: ovvero, ha usufruito di uno sconto del 50% sulle tasse. I suoi 8 milioni di euro netti a stagione di stipendio, nel bilancio della Juventus, stanno dunque pesando per 12 e non per 16. Se lasciasse la Juventus a titolo definitivo, avrebbe un impatto negativo in bilancio.

Idem per un prestito all'estero. Ecco perché un trasferimento di Ramsey in prestito al Milan in questo calciomercato sarebbe da preferire per tutti gli attori della vicenda. Ipotizzando che Milan e Juventus decidano di pagare l'ingaggio di Ramsey a metà, per i rossoneri peserebbe in bilancio 6 milioni di euro lordi. Cifra sostenibile per un acquisto di ottimo livello e sicuramente 'low cost'.

Dunque, se da un lato la Juventus ha interesse a piazzare Ramsey in Italia, dall'altro il Milan, prendendo il gallese, si assicurerebbe esperienza e qualità senza spendere nulla, se non parte dell'ingaggio. Potrebbe rappresentare un affare da concludere, alla fine, senza troppe difficoltà. Milan, le news più importanti di mercato di martedì 3 agosto >>>