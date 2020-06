Calciomercato Milan – Scambio Kessie-Milik: le ultime

MERCATO MILAN – Come riporta la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan continua a monitorare la situazione legata ad Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2021 e un ingaggio di 2,5 milioni in linea con la linea scelta dal fondo Elliott. Tuttavia, per il classe 1994 il club partenopeo chiede 40 milioni, una cifra assolutamente esagerata considerando che l’attaccante sarà libero di firmare con chi vuole a 0 tra circa 6 mesi.

Il club di via Aldo Rossi, allora, sarebbe intenzionato ad inserire Franck Kessie nell’operazione, essendo il centrocampista ivoriano un pupillo di Rino Gattuso. L’ex Atalanta sarebbe il perfetto sostituto in caso di partenza di Allan. Chi rimarrà e sarà un punto fermo è certamente Ismael Bennacer: CONTINUA A LEGGERE>>>

