Milan, Bennacer: il manifesto programmatico di Elliott

MILAN NEWS – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Ismael Bennacer rappresenta il manifesto programmatico di Elliott, dal momento che è stato preso ad una cifra contenuta lo scorso anno (15 milioni più 1 di bonus), ha 22 anni ed ha mostrato di avere grande talento. La clausola da 50 milioni valida per l’estero obbligherà il club rossonero a non avere voce in capitolo in caso di un’offerta di questo tipo da parte di qualche club straniero. Ciò non toglie che l’algerino anche con Rangnick sarà confermato al centro del progetto rossonero. A proposito del tedesco, il suo futuro è sempre più vicino al Milan: ecco la conferma>>>

