Il calciomercato estivo si accende con una notizia che fa sognare i tifosi italiani: il Milan avrebbe mosso i primi passi per Osimhen

Il calciomercato estivo si accende con una notizia che fa sognare i tifosi italiani: il Milan avrebbe mosso i primi passi per sondare il terreno attorno a Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Napoli in prestito al Galatasaray. L'indiscrezione, lanciata dal giornalista Luca Cerchione, apre scenari inaspettati per il futuro del bomber.