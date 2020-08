Calciomercato Milan – Rossoneri in pole position per Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Brahim Díaz (VISUALIZZA QUI LA SUA SCHEDA PROFILO), classe 1999, fantasista spagnolo di origine marocchine che il Milan vuole acquistare per rinforzare il proprio reparto avanzato.

La ‘rosea‘ ha evidenziato come, a soli 21 anni, Brahim Díaz abbia già vestito le maglie di Manchester City e Real Madrid, avuto due maestri come Pep Guardiola e Zinedine Zidane in qualità di allenatori e vinto cinque trofei (tre coppe nazionali e due campionati).

Quando, nel 2019, Brahim Díaz si è trasferito dai ‘Citizens‘ ai ‘Blancos‘ per 17 milioni di euro si è ipotizzata l’esistenza di una clausola rescissoria, nel suo contratto, di ben 750 milioni di euro. Questo perché il ragazzo era considerato un astro nascente del calcio mondiale.

Potenzialmente, può ancora esserlo. L’unica certa, finora, nel suo contratto con il Real Madrid, valido fino al 30 giugno 2025, è la clausola che impedisce alle ‘Merengues‘ di rivenderlo al Manchester United, acerrimo rivale del City. Il suo futuro, comunque, potrebbe essere colorato di rossonero.

Il Diavolo, infatti, come vi avevamo anticipato noi in esclusiva già qualche giorno fa, ha messo Brahim Díaz in cima alla lista dei suoi desideri per rinforzare il proprio reparto avanzato: può giocare trequartista, esterno e seconda punta. Calciatore di talento, fantasioso, eclettico, Brahim Díaz è anche ambidestro.

Giocatore apprezzabile palla al piede, con il dribbling come sua arma migliore, Brahim Díaz può finire al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, per la ferrea volontà di Zidane di non privarsi del giovane a titolo definitivo. I rossoneri credono di poter giungere in poco tempo all’intesa per lui.

Questo nonostante in Spagna (fonte ‘MARCA‘) dicano che su Brahim Díaz ci siano almeno una ventina di squadre. A Madrid, finora, non ha espresso il suo enorme potenziale, avendo giocato soltanto 59′ in Liga e 17′ in Champions League, distribuiti su un totale di appena 6 presenze.

Un gol ed un assist, invece, in Coppa del Re, in 3 presenze totalizzate. Brahim Díaz, ha svelato ‘La Gazzetta dello Sport’, non è un tipo molto ‘social‘, ma i suoi post sono molto seguiti. Questo, forse, anche perché la sua ragazza è la bellissima cantante Ana Mena (GUARDA QUI LA NOSTRA GALLERY).

Dopo aver giocato con la Spagna Under 17, Under 18 e Under 19, ora il suo obiettivo è quello di giocare e di puntare alla Nazionale maggiore. Il Milan, in questo, potrà senza dubbio aiutarlo.

GUARDA QUI GOL, SKILLS E GIOCATE DEL RAGAZZO >>>

LEGGI QUI LE 5 COSE CHE FORSE NON SAI SU BRAHIM DÍAZ >>>