PM – Calciomercato Milan: Brahim Diaz, è lui il ‘Mister X’ per l’attacco

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Un Milan costantemente al lavoro. Nelle scorse ore vi avevamo anticipato che, secondo quanto raccolto da PianetaMilan.it, i rossoneri si fossero immessi in una pista nuova, a sorpresa. Dopo ulteriori verifiche, siamo pronti a rivelarvi di chi si tratta: è Brahim Diaz, del Real Madrid. Come anticipato, si tratta di un trequartista, in grado però di giocare anche su entrambe le fasce.

Molto giovane (classe 1999), è uno dei tanti prodotti del settore giovanile del Manchester City. Il Real lo ha acquistato a gennaio 2019, ma, come spesso accade in questi casi, non è riuscito a sfondare, visto il poco spazio a disposizione. Pagato 17 milioni, adesso può essere ceduto e Paolo Maldini fiuta il grande affare, visti gli ottimi rapporti con il club madrileno che già lo scorso anno hanno portato all’acquisto di Theo Hernandez.

Il Real non ha grandi pretese, visto che appunto non lo ha quasi mai fatto giocare. Si augura giusto di non fare minusvalenza. Secondo Transfermarkt, noto portale di mercato, il valore è di 13,5 milioni. Una valutazione probabilmente appena troppo bassa, ma che non si scosta troppo da quanto effettivamente potrebbe costare. Di certo è impensabile che il Real possa chiedere i 750 milioni di clausola rescissoria che hanno inserito nel contratto (a dimostrazione, comunque, di quanto puntassero su Brahim Diaz).

Maldini fa sul serio e, secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it, al momento è un nome molto caldo, con contaggi già avviati tra le parti. È uno dei profili perfettamente in linea agli altri acquisti conclusi dal direttore tecnico milanista: giovane, di grande talento e in arrivo da un top club. Insomma, pronto a esplodere, esattamente come fatto da Theo nel corso dell’ultima stagione. Piace per duttilità e potenzialità. Il Milan lo aveva cercato anche l’anno scorso, proprio in occasione dei contatti col Real Madrid. Ora, a sorpresa, è tornato in auge. Si continua a lavorare, Brahim Diaz piace e potrebbe essere il prossimo tassello per la trequarti rossonera.

