Calciomercato Milan – Brahim Diaz, si scatena un’asta: la posizione rossonera

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo l’anticipazione di PianetaMilan.it sull’interesse del Milan per Brahim Diaz, sono piovute conferme in tal senso. L’ultima arriva dalla Spagna, precisamente da ‘Marca’, sicura che i rossoneri stiano spingendo forte per il giocatore del Real Madrid. Il club spagnolo, però, non vorrebbe cedere il classe 1999 soltanto un anno dopo averlo acquistato per 17 milioni di euro dal Manchester City.

I rapporti tra i rossoneri e le ‘Merengues’ sono ottimi dopo l’affare Theo Hernandez, per questo motivo potrebbe essere possibile la soluzione prestito secco biennale. Occhio però alla concorrenza: il quotidiano spagnolo è sicuro, su Brahim Diaz ci sono una ventina di squadre. Il rischio di scatenare un’asta, dunque, è altissimo.

